Китай може зупинити війну Росії проти України за один день: Келлог пояснив, яким чином

Він зазначив, що якщо подивитися на Китай та Росію, то РФ є молодшим партнером, оскільки КНР має перевагу.

"У китайців і економічна потуга, і військова потуга, і історична перевага. Я гадаю, якби Китай відрізав допомогу Росії, вже завтра б війна закінчилася. Без китайської підтримки Росії не могла б це робити", - заявив Келлог.

Також спецпредставник Трампа додав, що є також і Північна Корея. Зокрема, якби Росія була в гарній позиції, тоді б вона не завозила тисячами корейських військових.