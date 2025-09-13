RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Китай может остановить войну России против Украины за один день: Келлог объяснил как

Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что если бы Китай прекратил помогать России, тогда война в Украине могла бы закончиться уже завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Келлога во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Он отметил, что если посмотреть на Китай и Россию, то РФ является младшим партнером, поскольку КНР имеет преимущество.

"У китайцев и экономическая мощь, и военная мощь, и историческое преимущество. Я думаю, если бы Китай отрезал помощь России, уже завтра бы война закончилась. Без китайской поддержки России не могла бы это делать", - заявил Келлог.

Также спецпредставитель Трампа добавил, что есть также и Северная Корея. В частности, если бы Россия была в хорошей позиции, тогда бы она не завозила тысячами корейских военных.

Позиция Китая по войне в Украине

Напомним, что Китай официально придерживаться нейтральной позиции по вопросу войны РФ против Украины.

При этом Пекин сохраняет сотрудничество с Москвой, а ряд китайский компаний доставляют в РФ товары двойного назначения, которые в том числе могут быть использованы для производства вооружения.

Помимо этого, Китай имея цель выгоды для себя, покупает у России нефть и газ, чем опосредованно финансируют войну начатую Москвой.

Напомним, в июне издание The Economist писало, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Кроме того, Пекин, возможно, мог передать летальное оружие.

Также агентству Reuters стало известно, что в Россию переправляют китайские боевые двигатели под видом "промышленных холодильных установок".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРКитайКит КеллогВойна в Украине