Китай может остановить войну России против Украины за один день: Келлог объяснил как

Он отметил, что если посмотреть на Китай и Россию, то РФ является младшим партнером, поскольку КНР имеет преимущество.

"У китайцев и экономическая мощь, и военная мощь, и историческое преимущество. Я думаю, если бы Китай отрезал помощь России, уже завтра бы война закончилась. Без китайской поддержки России не могла бы это делать", - заявил Келлог.

Также спецпредставитель Трампа добавил, что есть также и Северная Корея. В частности, если бы Россия была в хорошей позиции, тогда бы она не завозила тысячами корейских военных.