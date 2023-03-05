UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай може використовувати вантажні крани для шпигунства за США, - WSJ

Фото: Китай може використовувати вантажні крани для шпигунства за США (flickr.com/ed1)
Автор: Валерія Поліщук

США стурбовані тим, що вантажні крани китайського виробництва можуть стати для Китаю можливим інструментом шпигунства, що ховається на очах у всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, такі крани працюють у морських портах по всій країні, зокрема в тих, якими користуються військові.

Деякі співробітники служб національної безпеки і Пентагону порівнюють крани для спуску суден на берег, виготовлені китайським виробником ZPMC, із троянським конем.

"Не дивлячись на порівняно хорошу якість виготовлення і невисоку вартість, вони містять складні датчики, які можуть реєструвати і відстежувати походження і місце призначення контейнерів, що викликає побоювання, що Китай може перехопити інформацію про матеріальні засоби, які доставляють до країни або з країни для підтримки військових операцій США в усьому світі", - ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, The Economist писав, що Китай розлютований на Кремль через те, що їх дискусії про продаж зброї були підхоплені США та оприлюднені.

Крім того, представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд і верховний представник ЄС та зовнішньої політики Жозеп Боррель попередили КНР, що летальна допомога перетне "червону лінію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитай