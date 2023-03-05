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Китай может использовать грузовые краны для шпионажа за США, - WSJ

Фото: Китай может использовать грузовые краны для шпионажа за США (flickr.com/ed1)
Автор: Валерия Полищук

США обеспокоены тем, что грузовые краны китайского производства могут стать для Китая возможным инструментом шпионажа, скрывающимся на виду у всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, такие краны работают в морских портах по всей стране, в том числе в тех, которыми пользуются военные.

Некоторые сотрудники служб национальной безопасности и Пентагона сравнивают краны для спуска судов на берег, изготовленные китайским производителем ZPMC, с троянским конем.

"Несмотря на сравнительно хорошее качество изготовления и невысокую стоимость, они содержат сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, что вызывает опасения, что Китай может перехватить информацию о материальных средствах, доставляемых в страну или из страны для поддержки военных операций США по всему миру", - говорится в материале.

Напомним, The Economist писал, что Китай взбешен на Кремль из-за того, что их дискуссии о продаже оружия были подхвачены США и обнародованы.

Кроме того, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд и верховный представитель ЕС и по внешней политике Жозеп Боррель предупредили КНР, что летальная помощь пересечет "красную линию".

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