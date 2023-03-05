Китай може використовувати вантажні крани для шпигунства за США, - WSJ

США стурбовані тим, що вантажні крани китайського виробництва можуть стати для Китаю можливим інструментом шпигунства, що ховається на очах у всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За даними видання, такі крани працюють у морських портах по всій країні, зокрема в тих, якими користуються військові.

Деякі співробітники служб національної безпеки і Пентагону порівнюють крани для спуску суден на берег, виготовлені китайським виробником ZPMC, із троянським конем.

"Не дивлячись на порівняно хорошу якість виготовлення і невисоку вартість, вони містять складні датчики, які можуть реєструвати і відстежувати походження і місце призначення контейнерів, що викликає побоювання, що Китай може перехопити інформацію про матеріальні засоби, які доставляють до країни або з країни для підтримки військових операцій США в усьому світі", - ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, The Economist писав, що Китай розлютований на Кремль через те, що їх дискусії про продаж зброї були підхоплені США та оприлюднені.

Крім того, представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд і верховний представник ЄС та зовнішньої політики Жозеп Боррель попередили КНР, що летальна допомога перетне "червону лінію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.