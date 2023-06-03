Китай може відправити до Європи ще одну "миротворчу" делегацію для переговорів щодо врегулювання війни між Росією та Україною.

Про це заявив спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як відзначив Хуей, його поїздка до Європи, яка передбачала сприяння політичному врегулюванню війни, "може не призвести до якогось негайного результату".

"Ми відчули, що існує велика прірва між позиціями обох сторін. Змусити всі сторони сісти за стіл переговорів зараз все одно зіткнеться з великими труднощами... Китай готовий активно розглянути питання про направлення ще однієї делегації до відповідних країн для участі в діалозі щодо врегулювання "кризи" (війни, - ред.) в Україні",- відзначив спецпредставник Китаю.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Пекін зайняв нібито нейтральну позицію. Китай не засудив російську агресію, але й офіційно не підтримав Кремль. Водночас він продовжує "рятувати" економіку країни-окупанта закупівлею енергоносіїв та експортом товарів, серед яких, наприклад, комп'ютерні мікросхеми та інша електроніка, які ворог може використовувати в військовій сфері.

Рішення про "турне" спецпредставника Китаю було обговорено й прийнято після телефонних переговорів лідера КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського. Тоді ж Пекін заявив, що не має наміру отримувати користь від розв'язаної Росією війни проти України.

Після візиту низки країн Лі Хуей заявив, що ані Кремль, ані Київ "не зачиняли двері для діалогу", однак мають багато труднощів, щоб сісти за стіл переговорів. Коментуючи цю інформацію, секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов заявив, що Україна не має наміру вести переговори з ворогом.