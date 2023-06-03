Китай может отправить в Европу еще одну "миротворческую" делегацию для переговоров по урегулированию войны между Россией и Украиной.

Об этом заявил спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отметил Хуэй, его поездка в Европу, которая предусматривала содействие политическому урегулированию войны, "может не привести к какому-то немедленному результату".

"Мы почувствовали, что существует большая пропасть между позициями обеих сторон. Заставить все стороны сесть за стол переговоров сейчас все равно столкнется с большими трудностями... Китай готов активно рассмотреть вопрос о направлении еще одной делегации в соответствующие страны для участия в диалоге по урегулированию "кризиса" (войны, - ред.) в Украине",- отметил спецпредставитель Китая.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Пекин занял якобы нейтральную позицию. Китай не осудил российскую агрессию, но и официально не поддержал Кремль. В то же время он продолжает "спасать" экономику страны-оккупанта закупкой энергоносителей и экспортом товаров, среди которых, например, компьютерные микросхемы и другая электроника, которые враг может использовать в военной сфере.

Решение о "турне" спецпредставителя Китая было обсуждено и принято после телефонных переговоров лидера КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Тогда же Пекин заявил, что не намерен извлекать пользу от развязанной Россией войны против Украины.

После визита ряда стран Ли Хуэй заявил, что ни Кремль, ни Киев "не закрывали двери для диалога", однако испытывают много трудностей, чтобы сесть за стол переговоров. Комментируя эту информацию, секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена вести переговоры с врагом.