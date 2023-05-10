У Китаї заявили, що "не підливатимуть масла у вогонь" війни в Україні

Китай не має наміру отримувати користь від війни Росії проти України та сподівається на подальші обговорення мирного плану, запропонованого Пекіном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Міністр закордонних справ Цінь Ган на виступі після зустрічі зі своїм німецьким колегою в Берліні вказав на нещодавні переговори китайського уряду як з РФ, так і з Україною. Він також зазначив, що спецпредставник Китаю в Європі незабаром знову відвідає Україну.

"Ми не будемо підливати масла у вогонь", - сказав він.

Окрім того, Цінь заперечив, що китайські фірми постачали критично важливі компоненти для російської збройової промисловості.

Він також наполягав на тому, що Китай підтримує "нормальні" торгові відносини з Росією, але не згадав про значне збільшення закупівель Китаєм російської сирої нафти зі значною знижкою.

Нагадаємо, що 26 квітня президент України Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Сі сказав Зеленському, що Китай направить в Україну спеціальних представників і проведе переговори з усіма сторонами, які прагнуть миру.

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