ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Китаї заявили, що "не підливатимуть масла у вогонь" війни в Україні

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 14:32
У Китаї заявили, що "не підливатимуть масла у вогонь" війни в Україні Фото: міністр закордонних справ Цінь Ган (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Китай не має наміру отримувати користь від війни Росії проти України та сподівається на подальші обговорення мирного плану, запропонованого Пекіном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр закордонних справ Цінь Ган на виступі після зустрічі зі своїм німецьким колегою в Берліні вказав на нещодавні переговори китайського уряду як з РФ, так і з Україною. Він також зазначив, що спецпредставник Китаю в Європі незабаром знову відвідає Україну.

"Ми не будемо підливати масла у вогонь", - сказав він.

Окрім того, Цінь заперечив, що китайські фірми постачали критично важливі компоненти для російської збройової промисловості.

Він також наполягав на тому, що Китай підтримує "нормальні" торгові відносини з Росією, але не згадав про значне збільшення закупівель Китаєм російської сирої нафти зі значною знижкою.

Нагадаємо, що 26 квітня президент України Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Сі сказав Зеленському, що Китай направить в Україну спеціальних представників і проведе переговори з усіма сторонами, які прагнуть миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Війна Росії проти України
NEWS
Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії