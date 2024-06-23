Китай може окупувати Тайвань без жодного пострілу, - CSIS
Китай може захопити Тайвань без жодного пострілу, застосувавши кілька альтернативних варіантів блокади острова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).
Аналітики нагадали, що за останні роки Китай істотно посилив тиск на острів. Сьогодні китайські військові кораблі та літаки майже щодня проявляють активність навколо Тайваню, через що виникає побоювання переростання напруженості у прямий воєнний конфлікт.
Однак доки частина світу зосереджена на загрозі відкритого китайського вторгнення, Пекін може задіяти низку механізмів, щоб "примусити, покарати або анексувати Тайвань".
Так, на думку експертів, Китай може запровадити карантин у "сірій зоні" не під керівництвом військових, а з використанням берегової охорони та інших силовиків.
"Замість ізоляції острова, карантин мав би продемонструвати здатність КНР вести контроль над Тайванем. При цьому китайцям навіть не обов'язково повністю оточувати острів, щоб запровадити такий карантин", - вважають експерти.
Аналітики переконані, що навіть за обмеженого морського карантину, китайські силовики можуть заблокувати роботу одного-двох ключових портів, що створить для Тайваню серйозну проблему.
Натомість, за їхніми словами, таким імовірним сценаріям приділяється мало уваги.
"У короткостроковій перспективі карантин більш імовірний, ніж воєнне вторгнення чи військова блокада. Це також породило б більшу невизначеність щодо дієвої реакції як Тайваня, так і міжнародної спільноти", - йдеться у матеріалі.
Загроза вторгнення Китаю на Тайвань
Острів Тайвань вважає себе окремою державою і з 2022 року взяв курс на зближення й активну співпрацю з країнами Заходу.
Натомість Пекін вважає острів власною територією, називає владу країни сепаратистами і погрожує воєнним вторгненням й окупацією. США заявили про намір допомогти військами Тайваню у разі вторгнення Китаю, що підвищує ризик прямого зіткнення двох світових гегемонів.
Наприкінці травня після інавгурації новообраного президента Тайваню Лай Чін-те, Китай провів військові навчання з імітацією атак бомбардувальників.
На початку червня Пекін звинуватив США у створенні непорозумінь через підтримку Тайваню.
Днями Лай Чін-те заявив, що Китай розглядає анексію та "ліквідацію" Тайваню своєю великою національною справою.
Уряд Тайваню поглиблює співпрацю з партнерами і США в надії відвернути вторгнення Китаю.
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