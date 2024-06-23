Китай може окупувати Тайвань без жодного пострілу, - CSIS

Китай може захопити Тайвань без жодного пострілу, застосувавши кілька альтернативних варіантів блокади острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Аналітики нагадали, що за останні роки Китай істотно посилив тиск на острів. Сьогодні китайські військові кораблі та літаки майже щодня проявляють активність навколо Тайваню, через що виникає побоювання переростання напруженості у прямий воєнний конфлікт.

Однак доки частина світу зосереджена на загрозі відкритого китайського вторгнення, Пекін може задіяти низку механізмів, щоб "примусити, покарати або анексувати Тайвань".

Так, на думку експертів, Китай може запровадити карантин у "сірій зоні" не під керівництвом військових, а з використанням берегової охорони та інших силовиків.

"Замість ізоляції острова, карантин мав би продемонструвати здатність КНР вести контроль над Тайванем. При цьому китайцям навіть не обов'язково повністю оточувати острів, щоб запровадити такий карантин", - вважають експерти.

Аналітики переконані, що навіть за обмеженого морського карантину, китайські силовики можуть заблокувати роботу одного-двох ключових портів, що створить для Тайваню серйозну проблему.

Натомість, за їхніми словами, таким імовірним сценаріям приділяється мало уваги.

"У короткостроковій перспективі карантин більш імовірний, ніж воєнне вторгнення чи військова блокада. Це також породило б більшу невизначеність щодо дієвої реакції як Тайваня, так і міжнародної спільноти", - йдеться у матеріалі.