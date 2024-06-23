Китай может оккупировать Тайвань без единого выстрела, - CSIS

Китай может захватить Тайвань без единого выстрела, применив несколько альтернативных вариантов блокады острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Аналитики напомнили, что за последние годы Китай существенно усилил давление на остров. Сегодня китайские военные корабли и самолеты почти ежедневно проявляют активность вокруг Тайваня, из-за чего возникает опасение перерастания напряженности в прямой военный конфликт.

Впрочем, пока часть мира сосредоточена на угрозе открытого китайского вторжения, Пекин может задействовать ряд механизмов, чтобы "принудить, наказать или аннексировать Тайвань".

Так, по мнению экспертов, Китай может ввести карантин в "серой зоне" не под руководством военных, а при помощи береговой охраны и других силовиков.

"Вместо изоляции острова, карантин должен был бы продемонстрировать способность КНР вести контроль над Тайванем. При этом китайцам даже не обязательно полностью окружать остров, чтобы ввести такой карантин", - считают эксперты.

Аналитики убеждены, что даже при ограниченном морском карантине, китайские силовики могут заблокировать работу одного-двух ключевых портов, что создаст для Тайваня серьезную проблему.

Однако, по их словам, таким вероятным сценариям уделяется мало внимания.

"В краткосрочной перспективе карантин более вероятен, чем военное вторжение или военная блокада. Это также породило бы большую неопределенность касательно действенной реакции как Тайваня, так и международного сообщества", - говорится в материале.