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Президент Тайваню заявив, що Китай вважає "ліквідацію" країни національною справою

Тайвань, Неділя 16 червня 2024 10:18
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Президент Тайваню заявив, що Китай вважає "ліквідацію" країни національною справою Фото: Китай вважає ліквідацію Тайваню національною справою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Китай розглядає анексію та "ліквідацію" Тайваню як свою велику національну справу.

Про це заявив президент Тайваню Лай Цінде, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Найбільша проблема полягає в тому, щоб протистояти потужному піднесенню Китаю, (який, - ред) руйнує статус-кво в Тайванській протоці та вважає анексію Тайваню та ліквідацію Китайської Республіки великою справою відновлення свого народу", - сказав він.

На заході у військовій академії, де виступив Лай Цінде, він додав, що курсанти повинні захищати Тайвань від анексії Китаєм і що майбутнє острова може вирішити лише його народ.

"Ми дійсно повинні вміти розрізняти себе та наших ворогів, а також між другом і ворогом, і абсолютно не можемо погодитися з поразкою, перша битва - остання битва", - додав Лай.

Відносини Тайваню та Китаю

Тайвань поглиблює економічну інтеграцію з іншими демократичними країнами та працює з партнерами, включаючи США, щоб утримати президента Китаю Сі Цзіньпіна від наказу про вторгнення на острів.

Детальніше про протистояння і чому Тайвань боїться визнавати власну незалежність і чи розпочнеться світова війна через острів розміром з Одеську область - докладніше в матеріалі РБК-Україна.

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