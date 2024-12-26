Китай міг першим у світі підняти у повітря винищувач нового покоління, - ЗМІ

У Китаї помітили новий невідомий літак, який за своїм виглядом може належати до винищувачів шостого покоління. На опублікованих кадрах видно, як він летить поруч із Chengdu J-20 - китайським винищувачем п'ятого покоління, який офіційно вважається одним із найсучасніших бойових літаків Пекіна.

Поки що назва нового китайського винищувача, його технічні характеристики, можливості та етап розробки залишаються невідомими. Проте вже зараз можна стверджувати, що літак успішно здійснив свій перший або один із перших польотів. На це вказує факт, що шасі апарата залишалося випущеним, що характерно для ранніх тестових польотів.

На основі доступних зображень можна зробити висновок, що мова йде про великий дводвигунний літак, виконаний за схемою "безхвостка". Він, очевидно, не має вертикального стабілізатора або ж він дуже малий чи складний. Така конструкція обумовлена прагненням знизити помітність літака на радарах (РЛС).

Зокрема новий винищувач є більшим за Chengdu J-20 за рахунок більшої площі крила.

"Зрештою, якщо Китай вже дійсно підняв у небо прототип винищувача вже шостого покоління, то тоді це означає, що він значно випередив всі існуючі наразі проєкти таких машин на Заході. Зокрема американський проєкт NGAD зараз лише на стадії формування концепції, а його фінансування та доля поки на паузі до рішення Трампа", - додає Defense Express.