ua en ru
Пт, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

США переглядають ядерну стратегію на тлі посилення потенціалу Китаю та Росії

П'ятниця 22 листопада 2024 09:33
UA EN RU
США переглядають ядерну стратегію на тлі посилення потенціалу Китаю та Росії Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони США переглядає підходи до ядерного стримування на тлі зростаючого ядерного потенціалу Китаю і Росії, а також можливої відсутності міжнародних угод про контроль над озброєннями після лютого.

Про це заявив заступник помічника міністра оборони США з питань ядерної політики та протидії зброї масового знищення Річард К. Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Він зазначив, що в сучасному світі США стикаються з численними ядерними суперниками, які активно модернізують свої арсенали і відводять ядерній зброї важливе місце в стратегіях національної безпеки.

За його словами, логіка ядерного стримування залишається актуальною, але для забезпечення безпеки в умовах ескалації ядерного протистояння можуть знадобитися зміни в Огляді ядерної політики 2022 року.

Міністерство оборони спільно з Національним управлінням з ядерної безпеки робить кроки для зміцнення ядерного стримування. Серед ключових заходів:

  • Модернізація гравітаційної бомби B61-13, яка стане покращеною версією попередньої моделі та проводитиметься Національним управлінням ядерної безпеки Міністерства енергетики.
  • Підвищення готовності підводних човнів класу Ohio оснащених ядерною зброєю.

15 листопада Міноборони представило Конгресу оновлену доповідь про стратегію застосування ядерної зброї, відому як "Доповідь 491". У ній відображено зміни, спрямовані на протидію зростаючим загрозам, включно зі збільшенням і диверсифікацією ядерних арсеналів потенційних супротивників.

Основні положення нової стратегії

  • Стримування кількох ядерних суперників одночасно.
  • Інтеграція неядерних можливостей підтримки ядерного стримування.
  • Управління ескалацією у відповідь на обмежені ядерні або висококонсеквенційні неядерні напади.
  • Розширені консультації з союзниками та партнерами для зміцнення колективної безпеки.

Доповідь підкреслює, що стримування не є універсальним рішенням. Для зниження стратегічних загроз необхідно також приділяти увагу контролю над озброєннями, зниженню ризиків і запобіганню ядерному розповсюдженню.

За словами Джонсона, поточна програма ядерної модернізації - хоча й масштабна - може бути недостатньою для відповіді на виклики майбутнього. США продовжують адаптувати свою стратегію, щоб забезпечити безпеку і надійність ядерного стримування.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає оновлення ядерної доктрини РФ.

Зокрема, наразі причиною застосування російської "ядерки" нібито є "агресія проти Росії з боку неядерної держави за підтримки ядерної держави".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Російська Федерація Китай Ядерна зброя
NEWS
В ISW оцінили вплив ударів "Орєшніком" і погрози Путіна на хід війни в Україні
В ISW оцінили вплив ударів "Орєшніком" і погрози Путіна на хід війни в Україні
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті