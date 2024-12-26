Китай мог первым в мире поднять в воздух истребитель нового поколения, - СМИ

В Китае заметили новый неизвестный самолет, который по своему виду может принадлежать к истребителям шестого поколения. На опубликованных кадрах видно, как он летит рядом с Chengdu J-20 - китайским истребителем пятого поколения, который официально считается одним из самых современных боевых самолетов Пекина.

Пока название нового китайского истребителя, его технические характеристики, возможности и этап разработки остаются неизвестными. Однако уже сейчас можно утверждать, что самолет успешно совершил свой первый или один из первых полетов. На это указывает факт, что шасси аппарата оставалось выпущенным, что характерно для ранних тестовых полетов.

На основе доступных изображений можно сделать вывод, что речь идет о большом двухдвигательном самолете, выполненном по схеме "бесхвостка". Он, очевидно, не имеет вертикального стабилизатора или же он очень мал или сложен. Такая конструкция обусловлена стремлением снизить заметность самолета на радарах (РЛС).

В частности, новый истребитель больше Chengdu J-20 за счет большей площади крыла.

"В конце концов, если Китай уже действительно поднял в небо прототип истребителя уже шестого поколения, то тогда это означает, что он значительно опередил все существующие сейчас проекты таких машин на Западе. В частности американский проект NGAD сейчас только на стадии формирования концепции, а его финансирование и судьба пока на паузе до решения Трампа", - добавляет Defense Express.