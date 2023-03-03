Китай не має бажання надавати Росії зброю та ставати на її сторону, - Данілов

"Для чого Китай буде ставати на сторону Росії та постачати їй зброю? Щоб отримати величезні проблеми, потрапити під ті чи інші обмеження? Звичайно, Китай цього робити не буде, йому це не потрібно від слова зовсім", - заявив Данілов.

При цьому, він наголосив, що Росія ж натомість має велике бажання втягнути Китай і інші країни, на які вона намагається розповсюджувати свій вплив.

"У росіян є ОДКБ - якесь непорозуміння, що залишилося після розпаду СРСР. Але й воно накриється, як свого часу було з СНД", - каже Данілов.

Він пояснив, всі хочуть співпрацювати тільки з сильними, а Росія виявилась слабкою та недієздатною країною, яка все більше з кожним днем "нагадує якесь фейкове утворення".

"Коли вже Путін робить заяву про те, що там є уральці, московити та інші нації, це ж вже чогось вартує. Завдяки нашим зусиллям в тому числі. Тому я не бачу на сьогодні, що Китай має велике бажання надавати Росії зброю. Нейтральна позиція, яку він займає, в даному випадку абсолютно є слушною та виваженою. Звичайно, нам дуже хотілося б, щоб допомога була на нашому боці, але треба розуміти всю складність історичних процесів", - зазначає Данілов.

Він також прокоментував пропозицію Китаю щодо так званого "мирного плану" для розв'язання війни в Україні.

"Китай великий геополітичний суб'єкт, це велика країна з великою кількістю населення, великим ВВП, яка має вплив на певні процеси в світі. Інша справа, що ми дуже хочемо, щоб всі розуміли, що війну треба називати війною, а слово "конфлікт" трохи не для даного процесу. Але ще раз наголошую, у кожної країни своє бачення, як вони бачать сьогоднішній розвиток, як вони бачать розвиток, який буде відбуватися завтра або найближчим часом", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, нещодавно глава ЦРУ Вільям Бернс розповів, чому США оприлюднили дані щодо летальної допомоги з Китаю.

При цьому, за даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

Водночас в США застерегли Китай від можливості військової допомоги Росії, там попередили Пекін, що тому доведеться "заплатити високу ціну".

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