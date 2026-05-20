ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Китай будет в ярости: Трамп анонсировал разговор с президентом Тайваня об оружии

23:27 20.05.2026 Ср
2 мин
Что заставило Трампа нарушить одно из главных дипломатических табу США?
aimg Валерия Абабина
Китай будет в ярости: Трамп анонсировал разговор с президентом Тайваня об оружии Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Между президентами США и Тайваня может состояться первый за годы прямой разговор - и Пекин, который считает остров своей территорией, вряд ли это оценит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Путин и Си Цзиньпин сделали заявление, которое не понравится Трампу

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует позвонить президенту Тайваня Лай Цзиндэ - чтобы лично обсудить вопрос продажи американского оружия острову на сумму 14 млрд долларов.

"Я поговорю с ним. Я разговариваю со всеми. Мы хорошо контролируем эту ситуацию", - сказал Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о возможном контакте с Лаем перед принятием решения о продаже оружия.

Президент также добавил, что "будет работать над проблемой Тайваня", не вдаваясь в подробности.

Прямой контакт между лидерами США и Тайваня является чрезвычайно редким: с 1979 года, когда Вашингтон перешел от признания Тайбэя к признанию Пекина, такие разговоры практически не происходили.

Любой звонок Трампа разозлит Китай, который считает Тайвань своей территорией. Трамп уже нарушал эту норму в 2016 году, приняв приветственный звонок от тогдашнего президента Тайваня Цай Инвэнь.

Президент США также подтвердил, что воздерживается от одобрения пакета оружия для Тайваня на 14 млрд долларов как "переговорный козырь" в отношениях с Китаем. Такой подход противоречит Закону об отношениях с Тайванем 1979 года, который обязывает США поставлять острову оружие оборонного характера.

Между тем во время недавнего саммита в Пекине Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос "важнейшим" в отношениях между двумя странами и призвал Трампа не допускать эскалации.

Напомним, еще накануне визита в Пекин Трамп подтвердил, что лично будет обсуждать с Си Цзиньпином вопрос продажи американского оружия Тайваню.

По итогам двухдневного саммита существенных решений по Тайваню достигнуто не было - ключевые вопросы безопасности отложены на дальнейшие контакты между Вашингтоном и Пекином.

После возвращения из Китая Трамп предостерег Тайвань от объявления независимости, одновременно подчеркнув, что политика США в отношении острова не изменилась.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Тайвань
Новости
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России