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Китай кидає виклик НАТО і колективному Заходу, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У НАТО не вважають Китай супротивником, але переконані, що Пекін кидає йому виклик.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання Yomiuri.

"НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", - сказав очільник альянсу.

Столтенберг також зазначив, що Китай створює небезпеку для Тайваню і сусіднім країнам. Він запідозрив Китай у військовій підтримці Росії та заявив, що Пекін "розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни".

Відносини Китаю зі США і країнами Заходу

Нагадаємо, раніше посол США у Пекіні Ніколас Бернс заявив, що Китай не займає нейтралітет, а фактично встав на бік російського диктатора Волордимира Путіна у війні проти України.

Згодом Бернс додав, що Пекін некоректно оцінив вплив на свої відносини з Європою, коли підтримав Росію у війні з Україною. Зв'язки між другою економікою у світі та західними демократіями слабшають.

Зокрема, Китай і Росія знайшли обхідний шлях для платежів після розширення санкцій США.

Також президент КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай буде шукати способи врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб.

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