Росія та Китай знайшли обхідний шлях для платежів після розширення санкцій США, - Reuters

Торгові можливості між Росією та Китаєм звузилися після того, як США минулого тижня ввели санкції щодо єдиної філії російського банку в Китаї, але візит Володимира Путіна до Китаю минулого місяця допоміг гарантувати, що наразі дві країни мають платіжні альтернативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел агентства, після візиту Путіна у прикордонних регіонах було створено спеціально уповноважені банки, які дозволяють російським фірмам відкривати рахунки нерезидентів у китайських банках. Цей крок став важливим після того, як шанхайська філія російського ВТБ зазнала санкцій.

Торгівля

Торгівля між Росією та Китаєм у 2023 році зросла до рекордних 240 млрд доларів. Підтримка потоку доходів та товарів, що має вирішальне значення для Кремля, залежить від забезпечення безперебійних платежів.

Обхідний шлях включає дрібніші регіональні банки, які на даний момент можуть залишатися поза увагою санкцій США, і показує, як Москві та Пекіну доводиться робити все більш складні кроки, щоб забезпечити продовження двосторонніх платежів.

Торгівля з Пекіном стала важливішою для Москви після того, як у лютому 2022 року вона вторглася до України. Згодом російські банки були заблоковані в глобальній платіжній системі SWIFT, а багато західних країн і компаній розірвали зв'язки з Росією.

"Після візиту (Путіна) в одній із провінцій Китаю з'явилися банки, які відкривають рахунки NRA для російських компаній на території Китаю", - повідомило одне з банківських джерел.

Лише кілька банків, розташованих неподалік кордону на північному сході, все ще працюють з Росією, повідомило друге джерело в банківській сфері.

"Ми сьогодні навіть не говоримо про... великі та середні банки, - сказав співрозмовник агентства. - Ніхто з них не працює з Росією. Це проблема, яку ми повинні дійсно усвідомити".

Після того, як США потрапили під санкції США, багато хто з них, можливо, вирішив припинити будь-який бізнес з Росією, і імпорт із Китаю може впасти, каже Євген Коган, інвестиційний банкір та професор російської Вищої школи економіки.

Санкції щодо дочірніх компаній російських банків у Китаї також створюють проблеми, додав він.

ВТБ вже перебував під санкціями, але Казначейство США змінило обмеження, включивши до них іноземні компанії, у тому числі філію ВТБ у Шанхаї, що ускладнить потоки платежів.

"Філія російського банку, якою ми всі любимо користуватися в Китаї, була включена в пакет санкцій", - повідомило джерело на платіжному ринку, яке очікує, що в результаті навіть китайські банки припинять усі операції з філією.

До введення останніх санкцій генеральний директор ВТБ Андрій Костін заявив, що ВТБ потроїв персонал у Шанхаї, щоб спробувати скоротити черги клієнтів, які намагаються відкрити рахунки.

Санкції США

"Американські санкції є найстрашнішими, у тому числі і для наших китайських партнерів, - сказало джерело на платіжному ринку. - Як кажуть китайці, вони бояться їх, як тигра".

Загроза вторинних санкцій, які можуть позбавити інститути доступу до долара, налякала китайські банки, які не хочуть втрачати доступ до світових ринків, розповідає джерело, навіть якщо з Росією доведеться вести прибуткову торгівлю.

У Росії проблеми з платежами завдають збитків експортним доходам, порушують ланцюжки поставок і підвищують ціни на імпорт, заявив центральний банк, тоді як її нафтові компанії стикаються з багатомісячними затримками платежів.

Порівняно з ринками США та ЄС, його привабливість обмежена.

"Ніхто в Китаї не готовий потрапити під вторинні санкції і втратити світовий ринок тільки через Росію, - сказало джерело. - Ні виробничі компанії, ні фінансові структури, зокрема банки".

Друге джерело в банківській сфері повідомило, що російські банки, які не потрапили під санкції, все ще є прийнятними для китайських партнерів, але обмеження США є смертельним ударом, оскільки навіть спеціально уповноважені китайські банки припиняють розрахунки.

Російські компанії тепер можуть або відкрити рахунок NRA у китайському банку, або створити китайську дочірню компанію та відкривати рахунки всередині країни, сказала ця людина.