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Китай допомагає Путіну в російсько-українській війні, - посол США у Пекіні

Четвер 27 червня 2024 00:26
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Китай допомагає Путіну в російсько-українській війні, - посол США у Пекіні Фото: посол США у Китаї Ніколас Бернс (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Китайська Народна Республіка не обіймає нейтральну позицію щодо російсько-української війни і стала на бік російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Дипломат зазначив, що, попри заяви про нейтралітет, Китай надає Москві низку технологій та підтримує міцні торговельні зв'язки з Росією впродовж усього конфлікту.

Він також додав, що російське вторгнення, яке триває вже третій рік, стало "екзистенційною кризою" в Європі.

"Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти стільки компонентів, технологічних складових, мікропроцесорів та нітроцелюлози до Росії для посилення і зміцнення оборонної промислової бази Російської Федерації для цієї жорстокої війни. Китай не є нейтральним, але фактично став на бік Росії у цій війні", - сказав Бернс.

Санкції ЄС потрібно скасувати

Тим часом Китай закликав Європейський Союз "безумовно" припинити санкції проти китайських фірм.

До 14-го пакету антиросійських санкцій ЄС, увійшли кілька розташованих у Гонконзі компаній, а також два глобальні супутникові гіганти.

Стосовно цих компаній запроваджено жорсткі обмеження на продаж "товарів і технологій подвійного призначення", які можуть бути використані для "посилення російського сектору оборони і безпеки".

У вівторок, 25 червня, Пекін завдав удару у відповідь - офіційні китайські посадовці заявили, що виступають проти "односторонніх санкцій, які не мають під собою жодного підґрунтя в міжнародному праві", і направив "суворі ноти" ЄС.

"Розвиток нормальних обмінів та співпраці між китайським і російським бізнесом, не спрямований проти жодної третьої сторони", - зазначила речник Міністерства закордонних справ Мао Нін на брифінгу в Пекіні.

Співпраця Китаю з Росією

Офіційно влада Китаю займає нейтральну позицію щодо війни України з Росією. Водночас, Пекін обхідними шляхами допомагає режиму Путіна поставками комплектуючих для виробництва зброї та закуповує російську нафту і газ, що перебуває під санкціями країн ЄС та США.

Також Пекін відмовляється називати вторгнення РФ в Україну "вторгненням" і звинувачує НАТО в тому, що воно спровокувало Путіна. Перед вторгненням у лютому 2022 року Китай і Росія підписали угоду про безмежну дружбу.

Днями президент КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай буде шукати способи врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб.

Тим часом Німеччина звернулася до Пекіна з проханням не передавати Росії товари подвійного призначення, які можна використати у війні проти України.

Росія та Китай знайшли обхідний шлях для платежів після розширення санкцій США.

За два роки з початку вторгнення РФ в Україну, підтримка Китаю режиму Путіна зросла.

Санкції ЄС проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Європейський Союз запровадив проти Росії більше 10 пакетів санкцій. Обмеження направлені на російський енергетичний сектор, оборонну промисловість та поплічників Путіна. Також у країнах ЄС заблокували російські активи.

Минулого тижня посли країн ЄС узгодили 14-й пакет санкцій проти РФ. Обмеження торкнуться російської "оборонки", фінансових послуг, енергетики, а також осіб, які причетні до депортації українських дітей.

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