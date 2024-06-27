Китай допомагає Путіну в російсько-українській війні, - посол США у Пекіні

Китайська Народна Республіка не обіймає нейтральну позицію щодо російсько-української війни і стала на бік російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Дипломат зазначив, що, попри заяви про нейтралітет, Китай надає Москві низку технологій та підтримує міцні торговельні зв'язки з Росією впродовж усього конфлікту.

Він також додав, що російське вторгнення, яке триває вже третій рік, стало "екзистенційною кризою" в Європі.

"Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти стільки компонентів, технологічних складових, мікропроцесорів та нітроцелюлози до Росії для посилення і зміцнення оборонної промислової бази Російської Федерації для цієї жорстокої війни. Китай не є нейтральним, але фактично став на бік Росії у цій війні", - сказав Бернс.

Санкції ЄС потрібно скасувати

Тим часом Китай закликав Європейський Союз "безумовно" припинити санкції проти китайських фірм.

До 14-го пакету антиросійських санкцій ЄС, увійшли кілька розташованих у Гонконзі компаній, а також два глобальні супутникові гіганти.

Стосовно цих компаній запроваджено жорсткі обмеження на продаж "товарів і технологій подвійного призначення", які можуть бути використані для "посилення російського сектору оборони і безпеки".

У вівторок, 25 червня, Пекін завдав удару у відповідь - офіційні китайські посадовці заявили, що виступають проти "односторонніх санкцій, які не мають під собою жодного підґрунтя в міжнародному праві", і направив "суворі ноти" ЄС.

"Розвиток нормальних обмінів та співпраці між китайським і російським бізнесом, не спрямований проти жодної третьої сторони", - зазначила речник Міністерства закордонних справ Мао Нін на брифінгу в Пекіні.