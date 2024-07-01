Китай бросает вызов НАТО и коллективному Западу, - Столтенберг

Отношения Китая с США и странами Запада

Напомним, ранее посол США в Пекине Николас Бернс заявил, что Китай не занимает нейтралитет, а фактически встал на сторону российского диктатора Волордимира Путина в войне против Украины.

Впоследствии Бернс добавил, что Пекин некорректно оценил влияние на свои отношения с Европой, когда поддержал Россию в войне с Украиной. Связи между второй экономикой в мире и западными демократиями ослабевают.

В частности, Китай и Россия нашли обходной путь для платежей после расширения санкций США.

Также президент КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет искать способы урегулирования "кризиса в Украине" собственным способом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.