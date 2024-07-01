RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай бросает вызов НАТО и коллективному Западу, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В НАТО не считают Китай противником, но убеждены, что Пекин бросает ему вызов.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Yomiuri.

"НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", - сказал глава альянса.

Столтенберг также отметил, что Китай создает опасность для Тайваня и соседних стран. Он заподозрил Китай в военной поддержке России и заявил, что Пекин "разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны".

Отношения Китая с США и странами Запада

Напомним, ранее посол США в Пекине Николас Бернс заявил, что Китай не занимает нейтралитет, а фактически встал на сторону российского диктатора Волордимира Путина в войне против Украины.

Впоследствии Бернс добавил, что Пекин некорректно оценил влияние на свои отношения с Европой, когда поддержал Россию в войне с Украиной. Связи между второй экономикой в мире и западными демократиями ослабевают.

В частности, Китай и Россия нашли обходной путь для платежей после расширения санкций США.

Также президент КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет искать способы урегулирования "кризиса в Украине" собственным способом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОКитай