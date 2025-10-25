Китай істотно скорочує закупівлі нафти з РФ, Індія - повністю, - Трамп

Під час спілкування з пресою Трампа запитали запитали, чи планує він обговорювати з главою КНР Сі Цзіньпіном - закупівлі російської нафти. Зокрема, чи турбує американського лідера те, що Китай купує нафту з РФ.

У відповідь глава Білого дому сказав таке:

"Можливо, я буду обговорювати це. Але знаєте, що робить Китай... не знаю, ви, ймовірно, бачили сьогодні - Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія скорочує їх повністю. І ми вже ввели санкції", - заявив Трамп.