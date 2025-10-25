Китай существенно сокращает закупки нефти из РФ, Индия - полностью, - Трамп

Санкции против РФ

Напомним, в ночь на 23 октября Минфин США объявил о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также под ограничения попали 36 дочерних структур.

В Министерстве подчеркнули, что призывают Кремль немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Сегодня в субботу, 25 октября, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк высказался насчет потенциальных потерь РФ.

В частности, новые санкции приведут к тому, что Россия потеряет не менее 60-70% своего экспорта нефти в Индию и Китай. В деньгах это будет означать, что РФ ежемесячно лишиться 5 млрд долларов доходов, вместо заработка 10 млрд, которые получает сейчас.

Также добавим, что по данным Reuters, США подготовили новый список санкционных мер на случай, если Россия будет затягивать прекращение войны в Украине. В то же время, Вашингтон сперва ждет шаги от Европы.