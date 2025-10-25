ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Китай существенно сокращает закупки нефти из РФ, Индия - полностью, - Трамп

Суббота 25 октября 2025 22:31
UA EN RU
Китай существенно сокращает закупки нефти из РФ, Индия - полностью, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном сокращении закупок российской нефти Китаем. В то же время Индия прекращает закупки полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой Трампа спросили спросили, планирует ли он обсуждать с главой КНР Си Цзиньпином - закупки российской нефти. В частности, беспокоит ли американского лидера то, что Китай покупает нефть из РФ.

В ответ глава Белого дома сказал следующее:

"Возможно, я буду обсуждать это. Но знаете, что делает Китай... не знаю, вы, вероятно, видели сегодня - Китай существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия сокращает их полностью. И мы уже ввели санкции", - заявил Трамп.

Санкции против РФ

Напомним, в ночь на 23 октября Минфин США объявил о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также под ограничения попали 36 дочерних структур.

В Министерстве подчеркнули, что призывают Кремль немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Сегодня в субботу, 25 октября, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк высказался насчет потенциальных потерь РФ.

В частности, новые санкции приведут к тому, что Россия потеряет не менее 60-70% своего экспорта нефти в Индию и Китай. В деньгах это будет означать, что РФ ежемесячно лишиться 5 млрд долларов доходов, вместо заработка 10 млрд, которые получает сейчас.

Также добавим, что по данным Reuters, США подготовили новый список санкционных мер на случай, если Россия будет затягивать прекращение войны в Украине. В то же время, Вашингтон сперва ждет шаги от Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки НАФТА Китай Индия Дональд Трамп
Новости
"Нечестность имеет цену": Сырский на Донбассе пригрозил командирам за замалчивание правды
"Нечестность имеет цену": Сырский на Донбассе пригрозил командирам за замалчивание правды
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию