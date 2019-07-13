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Китай намерен ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню

Новости » Политика    13.07.2019 - 05:53
Китай намерен ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню
Иллюстративное фото: коллаж РБК-Украина

В Пекине считают, что продажа вооружения Тайваню наносит ущерб национальной безопасности Китая

Власти Китая намерены ввести санкции в отношении американских компаний, продающих вооружение Тайваню. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Накануне в Вашингтоне одобрили продажу танков, баллистических ракет и других вооружений на Тайвань на общую сумму $2,2 миллиарда.

В заявлении китайского МИД говорится, что продажа американского вооружения Тайваню наносит ущерб суверенитету и национальной безопасности Китая.

Как отмечает издание, Соединенные Штаты являются основным поставщиком вооружений Тайваню, который в Пекине называют "отколовшейся китайской провинцией".

Напомним, в марте советники президента США Дональда Трампа призвали Тайвань подать официальный запрос на покупку более 60 истребителей F-16.

9 июля в Белом доме заявили об успешных торговых переговорах с Китаем, заявив, что разговор прошел "очень хорошо" и получился "конструктивным". По словам советника по экономике, участники беседы обсудили возможность переговоров в формате личной встречи, однако до достижения соглашения, которое устроило бы обе стороны, все еще далеко.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиоружиеКитайТайвань
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