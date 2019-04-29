ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае обеспокоены проходом кораблей США через Тайванский залив

Новости » Политика    29.04.2019 - 15:39
В Китае обеспокоены проходом кораблей США через Тайванский залив
Фото: эсминец William P. Lawrence

Вопрос Тайваня является одной из серьезнейших проблем в отношениях между США и Китаем

Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность по поводу недавнего прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

Как сообщил во время брифинга официальный представитель МИД Гэн Шуан, Китай внимательно следит за проходами военных кораблей США через Тайванский пролив и уже выразил свое беспокойство американской стороне.

Шуан отметил, что вопрос Тайваня является одной из наиболее серьезных проблем отношений между Вашингтоном и Пекином.

"Призываем США придерживаться принципов Китая и трех совместных коммюнике, а также с осторожностью относиться к вопросам, связанным с Тайванем, чтобы не создать негативного влияния на китайско-американские отношения, а также мир и стабильность в Тайванском проливе", - подчеркнул представитель китайского МИД.

Напомним, ранее американские военные заявили, что отправили два военных корабля ВМС через Тайванский пролив в воскресенье, 27 апреля. Пентагон увеличивает частоту движения по стратегическому водному пути, несмотря на сопротивление со стороны Китая. Два эсминца были определены как William P. Lawrence и Stethem.

РБК-Украина писало, что начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон "первыми нанести удар" по России, которая "захватывает ключевые водные магистрали", и Китаю.

Правительство Британии разрабатывает меры для противостояния РФ и Китаю Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайТайвань
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь