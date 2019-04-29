В Китае обеспокоены проходом кораблей США через Тайванский залив

Фото: эсминец William P. Lawrence

Вопрос Тайваня является одной из серьезнейших проблем в отношениях между США и Китаем

Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность по поводу недавнего прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

Как сообщил во время брифинга официальный представитель МИД Гэн Шуан, Китай внимательно следит за проходами военных кораблей США через Тайванский пролив и уже выразил свое беспокойство американской стороне.

Шуан отметил, что вопрос Тайваня является одной из наиболее серьезных проблем отношений между Вашингтоном и Пекином.

"Призываем США придерживаться принципов Китая и трех совместных коммюнике, а также с осторожностью относиться к вопросам, связанным с Тайванем, чтобы не создать негативного влияния на китайско-американские отношения, а также мир и стабильность в Тайванском проливе", - подчеркнул представитель китайского МИД.

Напомним, ранее американские военные заявили, что отправили два военных корабля ВМС через Тайванский пролив в воскресенье, 27 апреля. Пентагон увеличивает частоту движения по стратегическому водному пути, несмотря на сопротивление со стороны Китая. Два эсминца были определены как William P. Lawrence и Stethem.

РБК-Украина писало, что начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон "первыми нанести удар" по России, которая "захватывает ключевые водные магистрали", и Китаю.