Китай хоче збільшити закупівлю газу в Москви попри провал "Сили Сибіру 2", - Reuters

Китай прагне збільшити закупівлі російського газу через наявний газопровід "Сила Сибіру 1". Переговори про будівництво другого газопроводу - "Сили Сибіру 2" - не привели до прогресу, що заважає планам Москви розширити експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Енергетика буде ключовою темою на зустрічі Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна в Китаї наступного тижня.

Однак, за словами співрозмовників агентства, прориву за проектом вартістю 13,6 млрд доларів, який мав постачати 50 млрд кубометрів газу на рік у північно-західні регіони Китаю, очікувати не варто.

Переговори без результату

Натомість Пекін розглядає можливість збільшення імпорту газу по "Силі Сибіру 1". Зараз обсяг поставок становить 38 млрд кубометрів.

Росія нарощує експорт енергоресурсів в Азію після втрати європейського ринку через санкції, введені у відповідь на вторгнення в Україну. Понад 50 років Москва постачала Європу газом із Західного Сибіру, поставляючи до 180 млрд кубометрів щорічно і заробляючи до 90 млрд доларів.

Проєкт "Сила Сибіру 2" буксує

Поставки до Китаю по "Силі Сибіру 1" почалися 2019 року. Зараз Західний і Східний Сибір не пов'язані єдиною мережею, і Москва розраховує побудувати "Силу Сибіру 2", щоб перенаправляти газ із західносибірських родовищ.

Спочатку проект замислювався як інструмент конкуренції між ЄС і Китаєм за російський газ. Після 2022 року, коли Європа майже повністю припинила імпорт, газопровід став для Москви ще важливішим. Але Москва і Пекін так і не змогли домовитися про ціну і фінансування, незважаючи на більш ніж десятирічні переговори.

Перспективи додаткових поставок

Китай нарощує видобуток власного газу і розвиває відновлювану енергетику, що знижує його потребу в імпорті. Однак геополітичні ризики роблять російські поставки більш привабливими, вважає експертка Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяна Мітрова.

За даними джерел, "Газпром" і CNPC обговорюють збільшення поставок "Силою Сибіру 1" на 6 млрд кубометрів на рік із 2031 року. Ці обсяги можуть приносити "Газпрому" близько 1,5 млрд доларів на рік при ціні 250 доларів за тисячу кубометрів.

Підготовка китайської інфраструктури

Китайська державна компанія PipeChina почала дослідження з розширення своєї газотранспортної системи, щоб приймати більше палива з Росії. Будівництво нових потужностей може стартувати в другій половині 2026 року.

Глава Центру дослідження Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Москві Сергій Санакоєв заявив, що Росія і Китай обговорюють можливість збільшення обсягів поставок по "Силі Сибіру 1" до 45 млрд кубометрів.