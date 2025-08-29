Китай хочет увеличить закупку газа у Москвы несмотря на провал "Силы Сибири 2", - Reuters

Китай стремится увеличить закупки российского газа через существующий газопровод "Сила Сибири 1". Переговоры о строительстве второго газопровода - "Силы Сибири 2" - не привели к прогрессу, что мешает планам Москвы расширить экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Энергетика будет ключевой темой на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае на следующей неделе.

Однако, по словам собеседников агентства, прорыва по проекту стоимостью 13,6 млрд долларов, который должен был поставлять 50 млрд кубометров газа в год в северо-западные регионы Китая, ожидать не стоит.

Переговоры без результата

Вместо этого Пекин рассматривает возможность увеличения импорта газа по "Силе Сибири 1". Сейчас объем поставок составляет 38 млрд кубометров.

Россия наращивает экспорт энергоресурсов в Азию после потери европейского рынка из-за санкций, введенных в ответ на вторжение в Украину. Более 50 лет Москва снабжала Европу газом из Западной Сибири, поставляя до 180 млрд кубометров ежегодно и зарабатывая до 90 млрд долларов.

Проект "Сила Сибири 2" буксует

Поставки в Китай по "Силе Сибири 1" начались в 2019 году. Сейчас Западная и Восточная Сибирь не связаны единой сетью, и Москва рассчитывает построить "Силу Сибири 2", чтобы перенаправлять газ с западносибирских месторождений.

Изначально проект задумывался как инструмент конкуренции между ЕС и Китаем за российский газ. После 2022 года, когда Европа почти полностью прекратила импорт, газопровод стал для Москвы еще более важным. Но Москва и Пекин так и не смогли договориться о цене и финансировании, несмотря на более чем десятилетние переговоры.

Перспективы дополнительных поставок

Китай наращивает добычу собственного газа и развивает возобновляемую энергетику, что снижает его потребность в импорте. Однако геополитические риски делают российские поставки более привлекательными, считает эксперт Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

По данным источников, "Газпром" и CNPC обсуждают увеличение поставок по "Силе Сибири 1" на 6 млрд кубометров в год с 2031 года. Эти объемы могут приносить "Газпрому" около 1,5 млрд долларов в год при цене 250 долларов за тысячу кубометров.

Подготовка китайской инфраструктуры

Китайская государственная компания PipeChina начала исследование по расширению своей газотранспортной системы, чтобы принимать больше топлива из России. Строительство новых мощностей может стартовать во второй половине 2026 года.

Глава Центра исследования Азиатско-Тихоокеанского региона в Москве Сергей Санакоев заявил, что Россия и Китай обсуждают возможность увеличения объемов поставок по "Силе Сибири 1" до 45 млрд кубометров.