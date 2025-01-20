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Найбільший спонсор війни проти України закупив рекордний обсяг російської нафти

Китай, Понеділок 20 січня 2025 12:03
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Найбільший спонсор війни проти України закупив рекордний обсяг російської нафти Фото: Китай закупив рекордний обсяг російської нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китай збільшив імпорт сирої з Росії у 2024 році на 1% порівняно з 2023 роком до рекордного рівня. Закупівлі з Саудівської Аравії впали на 9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Головного митного управління Китаю, обсяги поставок з Росії, включно з трубопровідними та морськими поставками, становили 108,5 млн тонн, що еквівалентно 2,17 млн барелів на добу.

За даними агентства Reuters, морські поставки з Росії підтримувалися попитом як з боку незалежних нафтопереробних заводів, так і з боку великих державних нафтових компаній, а також розпорядженням уряду про створення запасів.

Саудівська Аравія, найбільший виробник Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), поставила 78,64 млн тонн, або близько 1,57 млн барелів на добу, що менше за показник 2023 року в розмірі 1,72 млн барелів на добу.

Протягом більшої частини 2024 року імпорт саудівської сирої нафти Китаєм обмежувався зростаючою часткою дешевшої нафти з Росії та Ірану через більш високі ціни. Ринкова частка Саудівської Аравії відновилася в четвертому кварталі після різкого зниження цін лідером ОПЕК і скорочення поставок з Ірану.

Найбільший спонсор війни проти України закупив рекордний обсяг російської нафтиwww.reuters.com

Загальний обсяг імпорту сирої нафти до Китаю, найбільшого у світі покупця сирої нафти, торік скоротився на 1,9%, що стало першим річним падінням, не враховуючи спаду, спричиненого пандемією, оскільки мляве економічне зростання і піковий попит на паливо знизили закупівлі.

Ворожий Китай

Нагадаємо, у вересні 2024 року Єнс Столтенберг, який обіймав посаду генсека НАТО, заявив, що Китай став вирішальним фактором, який сприятиме війні Росії проти України "Китай - це той, хто забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує Росія", - заявив Столтенберг. .

Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців вважають Китай ворожою країною. Найгірше українці ставляться лише до Росії та її союзників - Ірану, Білорусі та КНДР.

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