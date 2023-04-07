Повістки в "Дії" будуть чи ні: у Мінцифрі поставили крапку в питанні

Надсилати повістки через "Дію" в Україні не будуть, оскільки є визначені способи доставки. Чутки про це виникли через те, що через цей сервіс почали приходити судові сповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі, в інтерв’ю YouTube -каналу "Розмова".

"Ні, повістки не будуть приходити. Політична позиція, що "Дія" - це не сервіс роздачі повісток", - сказав він.

За його словами, є визначені способи, як доставляється повістка.

Банік висловив припущення, звідки тема щодо повісток в "Дії" з'явилася через те, що в сервісі деякий час тому запустилися судові сповіщення.

"Це якщо хтось потрапляв в ДТП, тобі приходить як повістка, так і смс-ка. Ми запустили разом з Державною судовою адміністрацією відповідні сповіщення", - сказав він.

За його словами, це дешевше, оскільки не треба платити за смс. Кожна смс коштує 30 копійок за доставку, а в "Дії" це безкоштовно.

"Запускається судове сповіщення, люди починають підмінювати поняття і кажуть повістки судові через "Дію", на наступному етапі зникає слово "судові" і лишаються повістки через "Дію", - повідомив Банік.

Банік додав, що "це все страх людей, накручені фейки".