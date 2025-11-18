UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Китай готовий до поглиблення співпраці з Росією, попри санкції

Фото: Лі Цян, прем'єр-міністр Китаю (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Китайський прем’єр Лі Цян під час зустрічі у Москві з очільником російського уряду Михайлом Мішустіним повідомив, що Китай готовий до поглиблення співпраці з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву китайського МЗС.

"Китай готовий співпрацювати з Росією, продовжувати зміцнювати комунікацію і координацію, а також постійно поглиблювати взаємовигідну співпрацю в інтересах народів обох країн", - повідомив Лі Цян.

За його словами, Китай готовий до поглиблення співпраці з країною-агресоркою у сферах інвестицій, енергетики, сільського господарства та ін. Він додав, що КНР закликала РФ збільшувати поставки своєї с/г продукції та продовольства на китайський ринок.

Очільник російського уряду у відповідь повідомив, що стратегічне партнерство між РФ та Китаєм "знаходиться на безпрецедентно високому рівні".

Крім того, Мішустін пообіцяв створити у Росії "сприятливе бізнес-середовище" для підприємств Китаю, які роблять інвестиції у країну-агресорку. Він додав, що Москва збільшить внесок у "сприяння регіональному та глобальному миру, розвитку і процвітанню".

Співпраця Китаю і РФ

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що Китай став головним постачальником для російської воєнної машини. Припускається, що Пекін міг передати Москві летальну зброю.

У квітні український лідер Володимир Зеленський заявив, що в України є докази постачання Китаєм озброєння до РФ. Пекін офіційно ці поставки заперечує.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, Україні відомо про понад 150 громадян Китаю, які воюють на боці країни-агресорки. Раніше військові ЗСУ взяли у полон двох китайців.

Зазначимо, за інформацією речника Служби зовнішньої розвідки, Росія планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів з китайськими деталями для війни проти України.

Російська ФедераціяКитай