Китай готовий до поглиблення співпраці з Росією, попри санкції

Китайський прем’єр Лі Цян під час зустрічі у Москві з очільником російського уряду Михайлом Мішустіним повідомив, що Китай готовий до поглиблення співпраці з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву китайського МЗС.
"Китай готовий співпрацювати з Росією, продовжувати зміцнювати комунікацію і координацію, а також постійно поглиблювати взаємовигідну співпрацю в інтересах народів обох країн", - повідомив Лі Цян.
За його словами, Китай готовий до поглиблення співпраці з країною-агресоркою у сферах інвестицій, енергетики, сільського господарства та ін. Він додав, що КНР закликала РФ збільшувати поставки своєї с/г продукції та продовольства на китайський ринок.
Очільник російського уряду у відповідь повідомив, що стратегічне партнерство між РФ та Китаєм "знаходиться на безпрецедентно високому рівні".
Крім того, Мішустін пообіцяв створити у Росії "сприятливе бізнес-середовище" для підприємств Китаю, які роблять інвестиції у країну-агресорку. Він додав, що Москва збільшить внесок у "сприяння регіональному та глобальному миру, розвитку і процвітанню".
Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що Китай став головним постачальником для російської воєнної машини. Припускається, що Пекін міг передати Москві летальну зброю.
У квітні український лідер Володимир Зеленський заявив, що в України є докази постачання Китаєм озброєння до РФ. Пекін офіційно ці поставки заперечує.
Крім того, за словами Володимира Зеленського, Україні відомо про понад 150 громадян Китаю, які воюють на боці країни-агресорки. Раніше військові ЗСУ взяли у полон двох китайців.
Зазначимо, за інформацією речника Служби зовнішньої розвідки, Росія планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів з китайськими деталями для війни проти України.