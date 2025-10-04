Китай готовий інвестувати у США трильйон доларів в обмін на зняття мит, - Bloomberg

Торгові переговори США і Китаю

Після переговорів, які пройшли 10-11 травня в Женеві, США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на взаємний імпорт: до 30% на китайські товари в США та до 10% на американські товари в Китай.

Після завершення цього періоду, 12 серпня, Дональд Трамп підписав ще один указ, яким відклав запровадження нових тарифів ще на 90 днів.

При цьому адміністрація президента США Трампа не виключає запровадження вторинних санкцій проти РФ у вигляді 100% мит для Індії, Китаю і Туреччини, щоб змусити ці країни припинити закупівлю російської нафти та схилити російського диктатора Володимира Путіна до завершення війни з Україною.

Водночас, Трамп не поспішає вводити нові обмеження проти Китаю, посилаючись на активну фазу торговельних переговорів між країнами.

Раніше Дональд Трамп не виключив свого візиту до Китаю, але уточнив, що це станеться "лише на запрошення президента Сі".