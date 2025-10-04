Китай готов инвестировать в США триллион долларов в обмен на снятие пошлин, - Bloomberg

Торговые переговоры США и Китая

После переговоров, которые прошли 10-11 мая в Женеве, США и Китай договорились временно снизить пошлины на взаимный импорт: до 30% на китайские товары в США и до 10% на американские товары в Китай.

После завершения этого периода, 12 августа, Дональд Трамп подписал еще один указ, которым отложил введение новых тарифов еще на 90 дней.

При этом администрация президента США Трампа не исключает введения вторичных санкций против РФ в виде 100% пошлин для Индии, Китая и Турции, чтобы заставить эти страны прекратить закупку российской нефти и склонить российского диктатора Владимира Путина к завершению войны с Украиной.

В то же время, Трамп не спешит вводить новые ограничения против Китая, ссылаясь на активную фазу торговых переговоров между странами.

Ранее Дональд Трамп не исключил своего визита в Китай, но уточнил, что это произойдет "только по приглашению президента Си".