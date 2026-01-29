Китай допомагає РФ збільшувати виробництво дронів для ударів по Україні, - ISW

Китай посилює оборонний сектор РФ

Китай на офіційному рівні заявляє про нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, проте фактично продовжує підтримувати тісні відносини з Москвою.

Так, ЗМІ писали, що низка китайських компаній постачає до Росії продукцію подвійного призначення, яку можна використовувати у військовому виробництві.

Крім того, Китай перетворився на одного з основних постачальників для російської армії, а також з’являються повідомлення про можливу передачу летальних озброєнь.

За інформацією Reuters, авіаційні двигуни китайського виробництва ймовірно доставляють до Росії прихованим шляхом – їх декларують як «промислові холодильні системи», щоб уникнути дії західних санкцій.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має істотний вплив на російського диктатора Володимира Путіна та не зацікавлений у завершенні війни проти України, адже Пекін розглядає РФ як важливого партнера у протистоянні зі Сполученими Штатами.