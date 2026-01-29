RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Китай помогает РФ увеличивать производство дронов для ударов по Украине, - ISW

Фото: Китай помогает РФ увеличивать производство дронов (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Китай помогает российской промышленности наращивать производство ударных беспилотников, которые армия РФ использует для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

"Поставки китайских микросхем позволили оборонной промышленности россиян качественно улучшить и расширить производство беспилотников, которые войска РФ используют для нанесения ударов по украинским городам в тылу", - говорится в отчете в ISW.

Аналитики также отмечают, что дроны с китайскими комплектующими наносят удары по украинскому ближнему тылу, усложняя логистику вдоль линии фронта.

 

Китай усиливает оборонный сектор РФ

Китай на официальном уровне заявляет о нейтральной позиции относительно войны России против Украины, однако фактически продолжает поддерживать тесные отношения с Москвой.

Так, СМИ писали, что ряд китайских компаний поставляет в Россию продукцию двойного назначения, которую можно использовать в военном производстве.

Кроме того, Китай превратился в одного из основных поставщиков для российской армии, а также появляются сообщения о возможной передаче летальных вооружений.

По информации Reuters, авиационные двигатели китайского производства вероятно доставляют в Россию скрытым путем - их декларируют как "промышленные холодильные системы", чтобы избежать действия западных санкций.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай имеет существенное влияние на российского диктатора Владимира Путина и не заинтересован в завершении войны против Украины, ведь Пекин рассматривает РФ как важного партнера в противостоянии с Соединенными Штатами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайДрониВторжение России в Украину