Китай допомагає РФ виробляти "Орєшнік", - The Telegraph

За даними розслідування, загальна вартість поставлених технологій і обладнання становить щонайменше 10,3 млрд доларів.

Удар по Львову і загроза для Європи

На початку місяця Росія застосувала ракету "Орєшник", випустивши її по Львову. Ракета летіла зі швидкістю близько 8000 миль на годину і вразила ціль менш ніж за 20 хвилин польоту.

Гіперзвукова балістична ракета може нести до шести боєголовок, які здатні вражати різні цілі. В РФ заявляють, що її неможливо перехопити, а українські та західні аналітики попереджають про загрозу для країн Заходу.

Китайські верстати на санкційному ракетному заводі

Ключову роль у збільшенні виробництва відіграють китайські верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Один із таких карусельних токарних верстатів українська розвідка виявила на Воткінському заводі - головному підприємстві РФ з виробництва ракет.

Саме там виготовляють ракети "Орешник", "Іскандер-М" та міжконтинентальні "Тополь-М".



Мікрочіпи, підшипники та радари

Окрім верстатів, Китай постачає Росії:

мікрочіпи та плати памʼяті на 4,9 млрд доларів - для високоточної зброї та винищувачів;

кулькові підшипники на 130 млн доларів, критично важливі для авіації;

пʼєзоелектричні кристали для радарів і РЕБ на 97 млн доларів;

телескопічні приціли та вимірювальні прилади для тестування озброєння.

Ці компоненти входять до переліку товарів, заборонених до експорту в РФ західними країнами.

Обхід санкцій і зростаюча залежність від Пекіна

Виданя зазначає, що Китай не приєднувався до санкцій проти Росії, що дозволяє Москві обходити обмеження через прямі та непрямі поставки, у тому числі через треті країни.

Аналітики стверджують, що без доступу до китайських технологій та ринку Росії було б вкрай складно підтримувати темпи війни та виробництво сучасної зброї.