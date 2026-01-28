Китай помогает РФ производить "Орешник", - The Telegraph

По данным расследования, общая стоимость поставленных технологий и оборудования составляет не менее 10,3 млрд долларов.

Удар по Львову и угроза для Европы

В начале месяца Россия применила ракету "Орешник", выпустив ее по Львову. Ракета летела со скоростью около 8000 миль в час и поразила цель менее чем за 20 минут полета.

Гиперзвуковая баллистическая ракета может нести до шести боеголовок, которые способны поражать различные цели. В РФ заявляют, что ее невозможно перехватить, а украинские и западные аналитики предупреждают об угрозе для стран Запада.

Китайские станки на санкционном ракетном заводе

Ключевую роль в увеличении производства играют китайские станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Один из таких карусельных токарных станков украинская разведка обнаружила на Уоткинском заводе - главном предприятии РФ по производству ракет.

Именно там изготавливают ракеты "Орешник", "Искандер-М" и межконтинентальные "Тополь-М".



Микрочипы, подшипники и радары

Кроме станков, Китай поставляет России

микрочипы и платы памяти на 4,9 млрд долларов - для высокоточного оружия и истребителей;

шариковые подшипники на 130 млн долларов, критически важные для авиации;

пьезоэлектрические кристаллы для радаров и РЭБ на 97 млн долларов;

телескопические прицелы и измерительные приборы для тестирования вооружения.

Эти компоненты входят в перечень товаров, запрещенных к экспорту в РФ западными странами.

Обход санкций и растущая зависимость от Пекина

Издание отмечает, что Китай не присоединялся к санкциям против России, что позволяет Москве обходить ограничения через прямые и косвенные поставки, в том числе через третьи страны.

Аналитики утверждают, что без доступа к китайским технологиям и рынку России было бы крайне сложно поддерживать темпы войны и производство современного оружия.