Китай помогает РФ производить "Орешник", - The Telegraph

Китай направляет России специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование, которые используются для создания гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками, в частности ракеты "Орешник".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным расследования, общая стоимость поставленных технологий и оборудования составляет не менее 10,3 млрд долларов.
В начале месяца Россия применила ракету "Орешник", выпустив ее по Львову. Ракета летела со скоростью около 8000 миль в час и поразила цель менее чем за 20 минут полета.
Гиперзвуковая баллистическая ракета может нести до шести боеголовок, которые способны поражать различные цели. В РФ заявляют, что ее невозможно перехватить, а украинские и западные аналитики предупреждают об угрозе для стран Запада.
Ключевую роль в увеличении производства играют китайские станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Один из таких карусельных токарных станков украинская разведка обнаружила на Уоткинском заводе - главном предприятии РФ по производству ракет.
Именно там изготавливают ракеты "Орешник", "Искандер-М" и межконтинентальные "Тополь-М".
Кроме станков, Китай поставляет России
Эти компоненты входят в перечень товаров, запрещенных к экспорту в РФ западными странами.
Издание отмечает, что Китай не присоединялся к санкциям против России, что позволяет Москве обходить ограничения через прямые и косвенные поставки, в том числе через третьи страны.
Аналитики утверждают, что без доступа к китайским технологиям и рынку России было бы крайне сложно поддерживать темпы войны и производство современного оружия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Китай пока не проявляет готовности участвовать в мирном урегулировании войны. По его словам, политика Пекина фактически укрепляет финансовые возможности России для продолжения агрессии.
Глава государства подчеркнул, что Китай существенно нарастил закупки российских энергоносителей и стал их крупнейшим покупателем, а полученные от экспорта средства Москва направляет на финансирование войны.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай "даже немного" не боятся НАТО. При этом он подчеркнул, что обе страны, по его словам, "чрезвычайно" опасаются Соединенных Штатов, учитывая мощность американской армии.