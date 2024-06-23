Німеччина просить Китай не передавати Росії товари, які можна використати для війни
Німеччина закликає Китай не обходити санкції ЄС проти Росії. Йдеться про постачання товарів подвійного значення, які можна використовувати для війни.
Про це заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Відповідну заяву Хабек зробив під час візиту до Шанхаю та після переговорів з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао та міністром промисловості й технологій Цзінь Чжуанлун у Пекіні. Він зазначив, що Європейський союз не прийме обхід запроваджених проти Росії санкцій.
"Якщо продукція, яка використовується у військовому комплексі, більше не імпортуватиметься з Китаю, це також допоможе економічним відносинам між нашими двома країнами", - сказав віцеканцлер.
Він наголосив, що торгівля між Китаєм та Росією минулого зросла на понад 40%, трохи більше половини цього зростання припадає на енергоносії, а решта - це товари подвійного значення.
Хабек додав, що він підняв питання на переговорах з китайськими чиновниками після того, як вони поскаржилися на те, що Німеччина ускладнює китайські інвестиції.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, що Європейський союз запровадив проти Росії понад 10 пакетів санкції з початку повномасштабного вторгнення.
Санкції направлені на російський енергетичний сектор, оборонну промисловість, путінський режим та пособників російського диктатора. Крім того, в ЄС були заблоковані російські активи.
Нещодавно посли країн ЄС погодили 14-й пакет санкції проти РФ. Як зазначив головний європейський дипломат Жозеп Боррель, санкції торкнуться російської "оборонки", фінансових послуг, енергетики та тих, хто причетний до депортації українських дітей.
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