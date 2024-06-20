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Боррель назвав п'ять сфер, на які націлений 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Брюссель, Четвер 20 червня 2024 21:34
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Боррель назвав п'ять сфер, на які націлений 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії буде спрямовано на п'ять сфер. Зокрема, він стосується російського ОПК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter.

Він нагадав, що посли ЄС домовилися про 14-й пакет санкцій проти Росії, який є потужним набором заходів проти військових зусиль РФ.

За словами Борреля, пакет націлений на:

  • військово-промисловий оборонний комплекс;
  • фінансові послуги;
  • енергетичний сектор;
  • обхід санкцій;
  • воєнні злочини, у тому числі на осіб, які займаються депортацією українських дітей.

"Ці санкції спрямовані на те, щоб ускладнити уряду Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) ведення агресивної війни. ЄС, як і раніше, сповнений рішучості підтримувати Україну", - додав глава дипломатії ЄС.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 20 червня, стало відомо про те, що в ЄС погодили 14-й пакет антиросійських санкцій.

Як розповіла глава МЗС Нідерландів Ханке Брюїнс Слот, після набуття чинності пакета для "тіньового флоту" Росії закриють доступ до європейських портів.

При цьому Reuters писали, що санкції заборонять реекспорт російського зрідженого природного газу.

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