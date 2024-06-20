Боррель назвав п'ять сфер, на які націлений 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії буде спрямовано на п'ять сфер. Зокрема, він стосується російського ОПК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter .

Він нагадав, що посли ЄС домовилися про 14-й пакет санкцій проти Росії, який є потужним набором заходів проти військових зусиль РФ.

За словами Борреля, пакет націлений на:

військово-промисловий оборонний комплекс;

фінансові послуги;

енергетичний сектор;

обхід санкцій;

воєнні злочини, у тому числі на осіб, які займаються депортацією українських дітей.

"Ці санкції спрямовані на те, щоб ускладнити уряду Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) ведення агресивної війни. ЄС, як і раніше, сповнений рішучості підтримувати Україну", - додав глава дипломатії ЄС.