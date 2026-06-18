Китай дав пораду НАТО після звинувачень в допомозі армії Росії

Китай відповів на заяви НАТО про допомогу Росії у війні проти України і порадів Альянсу "задуматися про себе".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на брифінгу в Пекіні.
За словами представника китайського МЗС, Пекін дотримується "об'єктивної і справедливої позиції" щодо війни в Україні.
Лінь Цзянь стверджує, що Китай не постачав летальну зброю ані Україні, ані Росії.
"Китай не надавав жодної летальної зброї жодній зі сторін конфлікту та забезпечив суворий контроль над товарами подвійного використання", - сказав він.
У Пекіні також розкритикували заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
У МЗС КНР закликали Альянс переглянути підходи до Китаю та припинити, як там стверджують, провокувати конфронтацію.
"Настав час, щоб НАТО скоригувало своє помилкове сприйняття Китаю, припинилося провокувати конфронтації, перекладати провину та задумалося про себе як про продукт холодної війни, про свою власну роль у сприянні світовому миру та стабільності", - заявив Лінь Цзянь.
Заява Китаю пролунала після того, як генсек НАТО висловився про роль Пекіна у підтримці Росії під час війни проти України.
За його словами, Кремль веде війну не самостійно, а за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї.
Рютте також звернув увагу на постачання до Росії товарів подвійного призначення та спроби обходу міжнародних санкцій.
"Ми не наївні. Ми за всім стежимо", - наголосив генсек НАТО.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України Китай заявляє про нібито нейтральну позицію. Пекін не засудив російське вторгнення, хоча офіційно декларує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Водночас західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що китайські компанії постачають до Росії товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовій сфері.
Так, за даними Reuters, китайські бойові двигуни приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб обійти західні санкції.