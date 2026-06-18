Китай дав пораду НАТО після звинувачень в допомозі армії Росії

Що передувало

Заява Китаю пролунала після того, як генсек НАТО висловився про роль Пекіна у підтримці Росії під час війни проти України.

За його словами, Кремль веде війну не самостійно, а за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Рютте також звернув увагу на постачання до Росії товарів подвійного призначення та спроби обходу міжнародних санкцій.

"Ми не наївні. Ми за всім стежимо", - наголосив генсек НАТО.

Допомога РФ від Китаю

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України Китай заявляє про нібито нейтральну позицію. Пекін не засудив російське вторгнення, хоча офіційно декларує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Водночас західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що китайські компанії постачають до Росії товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовій сфері.

Так, за даними Reuters, китайські бойові двигуни приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб обійти західні санкції.