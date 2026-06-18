Китай дал совет НАТО после обвинений в помощи армии России

Что предшествовало

Заявление Китая прозвучало после того, как генеральный секретарь НАТО высказался о роли Пекина в поддержке России во время войны против Украины.

По его словам, Кремль ведет войну не в одиночку, а при поддержке Китая, Ирана и Северной Кореи.

Рютте также обратил внимание на поставки в Россию товаров двойного назначения и попытки обойти международные санкции.

«Мы не наивны. Мы за всем следим», — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Помощь РФ со стороны Китая

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины Китай заявляет о якобы нейтральной позиции. Пекин не осудил российское вторжение, хотя официально декларирует поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В то же время западные СМИ неоднократно сообщали, что китайские компании поставляют в Россию товары двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.

Так, по данным Reuters, китайские боевые двигатели тайно переправляются в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.