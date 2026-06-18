Китай дав пораду НАТО після звинувачень в допомозі армії Росії

Китай відповів на заяви НАТО про допомогу Росії у війні проти України і порадів Альянсу "задуматися про себе".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на брифінгу в Пекіні.

Що заявили у Китаї

За словами представника китайського МЗС, Пекін дотримується "об'єктивної і справедливої позиції" щодо війни в Україні.

Лінь Цзянь стверджує, що Китай не постачав летальну зброю ані Україні, ані Росії.

"Китай не надавав жодної летальної зброї жодній зі сторін конфлікту та забезпечив суворий контроль над товарами подвійного використання", - сказав він.

Відповідь НАТО

У Пекіні також розкритикували заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

У МЗС КНР закликали Альянс переглянути підходи до Китаю та припинити, як там стверджують, провокувати конфронтацію.

"Настав час, щоб НАТО скоригувало своє помилкове сприйняття Китаю, припинилося провокувати конфронтації, перекладати провину та задумалося про себе як про продукт холодної війни, про свою власну роль у сприянні світовому миру та стабільності", - заявив Лінь Цзянь.