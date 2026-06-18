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Китай дал совет НАТО после обвинений в помощи армии России

15:37 18.06.2026 Чт
2 мин
Что заявляют в Пекине?
aimg Ирина Глухова
Китай дал совет НАТО после обвинений в помощи армии России Фото: официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Китай отреагировал на заявления НАТО о помощи России в войне против Украины и посоветовал Альянсу "задуматься о себе".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на брифинге в Пекине.

Что заявили в Китае

По словам представителя китайского МИД, Пекин придерживается "объективной и справедливой позиции" в отношении войны в Украине.

Линь Цзянь утверждает, что Китай не поставлял летальное оружие ни Украине, ни России.

"Китай не предоставлял никакого летального оружия ни одной из сторон конфликта и обеспечил строгий контроль над товарами двойного назначения", - сказал он.

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Ответ НАТО

В Пекине также раскритиковали заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

В МИД КНР призвали Альянс пересмотреть подходы к Китаю и прекратить, как там утверждают, провоцировать конфронтацию.

"Пришло время, чтобы НАТО скорректировало свое ошибочное восприятие Китая, перестало провоцировать конфронтации, перекладывать вину и задумалось о себе как о продукте холодной войны, о своей собственной роли в содействии миру и стабильности в мире", - заявил Линь Цзянь.

Что предшествовало

Заявление Китая прозвучало после того, как генеральный секретарь НАТО высказался о роли Пекина в поддержке России во время войны против Украины.

По его словам, Кремль ведет войну не в одиночку, а при поддержке Китая, Ирана и Северной Кореи.

Рютте также обратил внимание на поставки в Россию товаров двойного назначения и попытки обойти международные санкции.

«Мы не наивны. Мы за всем следим», — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Помощь РФ со стороны Китая

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины Китай заявляет о якобы нейтральной позиции. Пекин не осудил российское вторжение, хотя официально декларирует поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В то же время западные СМИ неоднократно сообщали, что китайские компании поставляют в Россию товары двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.

Так, по данным Reuters, китайские боевые двигатели тайно переправляются в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.

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