Китай дал совет НАТО после обвинений в помощи армии России

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Китай отреагировал на заявления НАТО о помощи России в войне против Украины и посоветовал Альянсу "задуматься о себе".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на брифинге в Пекине.

Что заявили в Китае По словам представителя китайского МИД, Пекин придерживается "объективной и справедливой позиции" в отношении войны в Украине. Линь Цзянь утверждает, что Китай не поставлял летальное оружие ни Украине, ни России. "Китай не предоставлял никакого летального оружия ни одной из сторон конфликта и обеспечил строгий контроль над товарами двойного назначения", - сказал он. Читайте также: Китай высказался о российском ударе по Киево-Печерской лавре Ответ НАТО В Пекине также раскритиковали заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В МИД КНР призвали Альянс пересмотреть подходы к Китаю и прекратить, как там утверждают, провоцировать конфронтацию. "Пришло время, чтобы НАТО скорректировало свое ошибочное восприятие Китая, перестало провоцировать конфронтации, перекладывать вину и задумалось о себе как о продукте холодной войны, о своей собственной роли в содействии миру и стабильности в мире", - заявил Линь Цзянь.