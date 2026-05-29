Китай будує гігантський військовий комплекс для ядерного удару, - Reuters

12:54 29.05.2026 Пт
3 хв
Що саме розгледіли на супутникових знімках у пустелі?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)

Китай розгортає гігантський військовий комплекс у віддаленій пустелі на північному заході. Об'єкт будують для захисту ядерного арсеналу від потенційної атаки США, а також забезпечення можливості для удару у відповідь.

Супутникові знімки свідчать, що Пекін створює розгалужену мережу стартових майданчиків, бункерів та вузлів зв'язку. Уся інфраструктура розташована поруч з ізольованими ядерними шахтами Хамі, де зберігаються китайські ракети найбільшої дальності.

На північному заході країни вже збудовано понад 80 стартових майданчиків та три великі восьмикутні споруди. За даними експертів з безпеки, ці об'єкти можуть використовуватися для:

  • розміщення флоту мобільних ракетних установок;
  • розгортання зенітних батарей, кількість яких зростає;
  • радіоелектронної боротьби (РЕБ), супутникового зв'язку та управління операціями.

"Ми бачимо, що ця інфраструктура будується в грандіозних масштабах, охоплюючи тисячі квадратних кілометрів пустелі за межами шахтних полів", - зазначив науковий співробітник аналітичного центру Pacific Forum Олександр Нейл.

Таємничі "восьмикутники" та військова техніка

Нова інфраструктура зосереджена переважно навколо двох восьмикутних споруд у східному Сіньцзяні, зведених за останні шість років. Вони розташовані за 140 та 230 кілометрів від ядерних шахт.

Фото: восьмикутні споруди у Китаї (reuters.com)

З космосу видно, що об'єкти містять житлові приміщення для персоналу, велику військову техніку та пускові установки. Усе це оточено броньованими бункерами й укріпленими складами зброї. Комплекси з'єднані з шахтами Хамі залізничними станціями та аеродромами. Крім того, до майданчиків підведені ґрунтові дороги та трубопроводи.

У квітні навколо північного комплексу проводилися військові навчання за участю важкої техніки. Аналітики також помітили замасковані стартові майданчики, оснащені батареями зенітних ракет.

Полігон та макети західних винищувачів

Третя восьмикутна споруда розташована південніше - неподалік від ядерних випробувальних полігонів Лоп-Нур. Вона менш розвинена і, судячи зі знімків, використовується як полігон. Територія там поцяткована ямами, видно пошкоджені будівлі та макети західних винищувачів.

Директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен наголосив, що масштаби будівництва є безпрецедентними.

"Я ніколи нічого подібного не бачив. Це справді видатне досягнення", - підсумував експерт.

Масштабна розбудова військової інфраструктури пов'язана з наміром Пекіна убезпечити свої наземні сили. За оцінками фахівців із безпеки, головна мета створення комплексу - гарантувати, що жоден перший удар США по ядерному арсеналу Китаю не зможе позбавити китайську армію можливості завдати удару у відповідь.

Нагадаємо, глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що "неправильні рішення щодо Тайваню" можуть призвести до конфліктів між КНР і США.

Раніше керівник ОП Кирило Буданов повідомив, що побоювання щодо можливого ядерного удару Росії, які поширюються в Україні, є безпідставними.

