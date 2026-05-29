Китай будує гігантський військовий комплекс для ядерного удару, - Reuters

Китай розгортає гігантський військовий комплекс у віддаленій пустелі на північному заході. Об'єкт будують для захисту ядерного арсеналу від потенційної атаки США, а також забезпечення можливості для удару у відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Супутникові знімки свідчать, що Пекін створює розгалужену мережу стартових майданчиків, бункерів та вузлів зв'язку. Уся інфраструктура розташована поруч з ізольованими ядерними шахтами Хамі, де зберігаються китайські ракети найбільшої дальності.
На північному заході країни вже збудовано понад 80 стартових майданчиків та три великі восьмикутні споруди. За даними експертів з безпеки, ці об'єкти можуть використовуватися для:
"Ми бачимо, що ця інфраструктура будується в грандіозних масштабах, охоплюючи тисячі квадратних кілометрів пустелі за межами шахтних полів", - зазначив науковий співробітник аналітичного центру Pacific Forum Олександр Нейл.
Нова інфраструктура зосереджена переважно навколо двох восьмикутних споруд у східному Сіньцзяні, зведених за останні шість років. Вони розташовані за 140 та 230 кілометрів від ядерних шахт.
Фото: восьмикутні споруди у Китаї (reuters.com)
З космосу видно, що об'єкти містять житлові приміщення для персоналу, велику військову техніку та пускові установки. Усе це оточено броньованими бункерами й укріпленими складами зброї. Комплекси з'єднані з шахтами Хамі залізничними станціями та аеродромами. Крім того, до майданчиків підведені ґрунтові дороги та трубопроводи.
У квітні навколо північного комплексу проводилися військові навчання за участю важкої техніки. Аналітики також помітили замасковані стартові майданчики, оснащені батареями зенітних ракет.
Третя восьмикутна споруда розташована південніше - неподалік від ядерних випробувальних полігонів Лоп-Нур. Вона менш розвинена і, судячи зі знімків, використовується як полігон. Територія там поцяткована ямами, видно пошкоджені будівлі та макети західних винищувачів.
Директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен наголосив, що масштаби будівництва є безпрецедентними.
"Я ніколи нічого подібного не бачив. Це справді видатне досягнення", - підсумував експерт.
Масштабна розбудова військової інфраструктури пов'язана з наміром Пекіна убезпечити свої наземні сили. За оцінками фахівців із безпеки, головна мета створення комплексу - гарантувати, що жоден перший удар США по ядерному арсеналу Китаю не зможе позбавити китайську армію можливості завдати удару у відповідь.
