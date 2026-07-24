Китай блискавично відреагував на нові санкції ЄС проти Росії

24 липня Китай ухвалив санкції проти 14 компаній з Європи. Днем раніше стільки ж підприємств цієї країни потрапили до списків обмежень ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Китай запровадив власні санкцій проти Євросоюзу після того, як вчора був прийнятий 21-пакет обмежень проти РФ.
Інформація про "включення 14 юридичних осіб з Європейського Союзу до переліку суб'єктів експортного контролю" з'явилася на сайті Міністерства комерції КНР.
Рішення ухвалено Бюро безпеки та експортного контролю КНР.
У зв’язку з цим наказується експортерам заборонити постачати зазначеним юридичним особам:
Уся відповідна діяльність, що вже здійснюється, має бути негайно припинена. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.
Проте є виключення: якщо експорт є дійсно необхідним, то експортер повинен подати відповідну заявку до Міністерства комерції КНР.
До переліку компаній внесено:
Товари подвійного використання містять:
Нанагадаємо, що санкції ЄС торкнулися, зокрема, 14 компаній з материкового Китаю та Гонконгу, які пов'язані з російським ВПК.
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