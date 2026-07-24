Китай молниеносно отреагировал на новые санкции ЕС против России

24 июля Китай принял санкции против 14 компаний из Европы. Днем ранее столько же предприятий этой страны попали в списки ограничений ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Китай ввел собственные санкции против Евросоюза после того, как вчера был принят 21-ый пакет ограничений против РФ.
Информация о "включении 14 юридических лиц из Европейского Союза в список субъектов экспортного контроля" появилась на сайте Министерства коммерции КНР.
Решение было принято Бюро безопасности и экспортного контроля КНР.
В связи с этим предписывается экспортерам запретить поставлять указанным юридическим лицам:
Вся соответствующая деятельность, которая уже осуществляется, должна быть немедленно прекращена. Решение вступает в силу дня опубликования.
Однако есть исключение: если экспорт действительно необходим, то экспортер должен подать соответствующую заявку в Министерство коммерции КНР.
В список компаний внесено:
Товары двойного назначения содержат:
Напомним, что санкции ЕС коснулись, в частности, 14 компаний из материкового Китая и Гонконга, которые связаны с российским ВПК.
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