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Китай молниеносно отреагировал на новые санкции ЕС против России

16:45 24.07.2026 Пт
2 мин
В Китае нанесли экономический ответный удар по Европе
aimg Елена Бджола
Фото: административное здание в Пекіне (Getty Images)

24 июля Китай принял санкции против 14 компаний из Европы. Днем ранее столько же предприятий этой страны попали в списки ограничений ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Китай ввел санкции против ЕС

Китай ввел собственные санкции против Евросоюза после того, как вчера был принят 21-ый пакет ограничений против РФ.

Информация о "включении 14 юридических лиц из Европейского Союза в список субъектов экспортного контроля" появилась на сайте Министерства коммерции КНР.

Решение было принято Бюро безопасности и экспортного контроля КНР.

В связи с этим предписывается экспортерам запретить поставлять указанным юридическим лицам:

  • товары двойного назначения,
  • любым иностранным организациям и физическим лицам передавать или предоставлять им товары двойного назначения китайского производства.

Вся соответствующая деятельность, которая уже осуществляется, должна быть немедленно прекращена. Решение вступает в силу дня опубликования.

Однако есть исключение: если экспорт действительно необходим, то экспортер должен подать соответствующую заявку в Министерство коммерции КНР.

Кто в санкционных списках

В список компаний внесено:

  • три немецких (Sindlhauser Materials GmbH и Rheinmetall AG и Antraco Chemie-Handelsgesellschaft),
  • три французских (InPACT SA, III-V LAB и Cavok UAS),
  • две итальянские (Lafert Group и Garnet Srl),
  • две польские (Vigo Photonics SA и Вроцлавский политехнический университет Politechnika Wrocławska),
  • нидерландский IHC Merwede Holding BV,
  • чешский TATRA TRUCKS,
  • болгарская Opticoelectron Group,
  • литовская Ekspla UAB.

Товары двойного назначения содержат:

  • программное обеспечение или технологии,
  • некоторые редкоземельные элементы для производства дронов и чипов.

Напомним, что санкции ЕС коснулись, в частности, 14 компаний из материкового Китая и Гонконга, которые связаны с российским ВПК.

Украина уже начала работу над 22-м пакетом санкций против России - в нем будут доказательства похищения украинских детей.

Страны Евросоюза все чаще стали идти на уступки, согласовывая новые пакеты санкций против России. Это может иметь серьезные последствия.

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