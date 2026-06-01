Китай б'є на сполох через рішення Японії допомогти Україні

Офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь прокоментував рішення Японії направити співробітників Сил самооборони в місію НАТО з координації допомоги Україні. У Пекіні висловили стурбованість розширенням військової активності Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МЗС Китаю.
Влада Китаю висловила стурбованість після повідомлень про те, що Японія направить представників Сил самооборони для участі в роботі місії НАТО з координації підтримки України.
За словами представника китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянья, Пекін негативно оцінює дії японської сторони, вважаючи, що Токіо послідовно розширює масштаби своєї військової діяльності та просуває процеси ремілітаризації.
Китайський дипломат наголосив, що міжнародному співтовариству слід зберігати підвищену увагу до подібних тенденцій.
Раніше японські ЗМІ повідомили, що уряд країни має намір направити чотирьох офіцерів на військову базу в Німеччині.
Там вони мають ознайомитися з програмами надання допомоги Україні, які реалізуються під егідою НАТО.
Лінь Цзянь заявив, що такі дії потенційно можуть призвести до залучення японських військовослужбовців до реальних бойових операцій.
На думку китайської сторони, подібний сценарій суперечить пацифістським зобов'язанням, яких дотримується Японія після Другої світової війни.
Крім того, представник МЗС КНР зазначив, що формування відповідної інфраструктури під керівництвом НАТО, за оцінкою Пекіна, здатне негативно позначитися на регіональній стабільності.
Також, за його словами, такі кроки не відповідають образу мирної держави, який декларує Японія.
Нагадуємо, що Китай і Казахстан активізують розвиток Транскаспійського транспортного маршруту, який проходить в обхід Росії. Реалізація цих планів може суттєво змінити наявні логістичні ланцюжки між Азією та Європою і призвести до того, що Москва втратить значну частину доходів від транзитних перевезень.
Зазначимо, що міністр оборони США Піт Хегсет закликав союзників в Азії істотно наростити оборонні бюджети, зазначивши посилення загроз з боку Китаю.