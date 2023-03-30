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З Китаєм не вийшло? США дізналися про активні спроби Росії купити боєприпаси в КНДР

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Четвер 30 березня 2023 20:18
З Китаєм не вийшло? США дізналися про активні спроби Росії купити боєприпаси в КНДР Фото: координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Валерія Поліщук

Сполученні Штати мають інформацію про те, що Росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси у Північної Кореї.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

За його словами, Росія хоче направити делегацію до Північної Кореї, пропонуючи продовольство в обмін на зброю.

Кірбі додав, що Вашингтон стурбований тим, що Пхеньян надасть допомогу.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів США ввело санкції проти громадянина Словаччини, який є координатором щодо продажу зброї і боєприпасів між Росією і КНДР.

Відзначимо, що раніше видання CNN повідомляло, що уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні проти України.

Під час візиту голови КНР 21 березня у РФ заявили, що Путін і Сі Цзіньпін обговорили військову співпрацю.

Після чого у Міноборони Китаю заявили, що готові співпрацювати з російською армією для "посилення стратегічної комунікації".

Однако аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін на переговорах з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Москві не досяг бажаного рівня партнерства.

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