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США ввели санкції проти громадянина Словаччини за спробу продажу Росії зброї з КНДР

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Четвер 30 березня 2023 19:30
США ввели санкції проти громадянина Словаччини за спробу продажу Росії зброї з КНДР Фото: США ввели санкції проти громадянина Словаччини за спробу продажу Росії зброї з КНДР (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати запровадили санкції проти громадянина Словаччини за спробу організувати продаж Росії понад двох десятків видів північнокорейської зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

За даними відомства, у період із кінця 2022 року до початку 2023 року Ашот Мкртичев працював з офіційними особами КНДР, щоб отримати для Росії більше ніж два десятки видів зброї та боєприпасів в обмін на різні матеріали, зокрема комерційні літаки, сировину й товари, які повинні були бути відправлені в КНДР.

Під час переговорів Мкртичева з офіційними особами КНДР і Росії було докладно описано взаємовигідне співробітництво між Північною Кореєю і Росією, що включає фінансові платежі і бартерні угоди. Він підтвердив готовність Росії прийняти військову техніку з КНДР з високопоставленими російськими чиновниками.

Переговори Мкртичева з цими посадовими особами засвідчили, що необхідні російські приготування до пропонованої угоди завершено, і що вони готові приймати матеріали від КНДР і передавати їх їй.

Він також надав офіційним особам КНДР інформацію від російських чиновників, ймовірно, пов'язану з його спробами отримати військове обладнання для Росії з КНДР.

Крім того, Мкртичев працював з однією російською людиною над пошуком комерційних літаків, придатних для постачання в КНДР.

Нагадаємо, раніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що Китай та РФ намагаються приховати звірства КНДР.

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