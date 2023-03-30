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Китай заявив про намір посилювати співпрацю з російською армією

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Пекін, Четвер 30 березня 2023 11:24
Китай заявив про намір посилювати співпрацю з російською армією Фото: речник Міністерства оборони Китаю Тан Кефей (mod gov cn)
Автор: Наталія Юрченко

Китай заявив, що готовий співпрацювати з російською армією для нібито посилення стратегічної комунікації та координації.

Про це заявив речник Міністерства оборони Китаю Тан Кефей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Росія та Китай будуть працювати над впровадженням глобальних ініціатив у сфері безпеки.

Крім того, Кефей заявив, що "дві країни будуть поглиблювати військову довіру та спільно захищати міжнародну справедливість". Він зазначив, що РФ та Китай організують спільні військові навчання, а також спільне морське та повітряне патрулювання.

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву з офіційним візитом, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Проте аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін на переговорах з китайським лідером Сі Цзіньпіном не досяг бажаного партнерства.

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