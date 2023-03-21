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В РФ заявили, що Путін та Сі Цзіньпін обговорили військову співпрацю

Новость на русском →
Вівторок 21 березня 2023 19:04
В РФ заявили, що Путін та Сі Цзіньпін обговорили військову співпрацю Фото: російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін обговорювали військове співробітництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника диктатора Юрія Ушакова, яку приводить російські ЗМІ.

"Обговорювалося військове співробітництво", - сказав Ушаков.

За його словами, Путін і Сі Цзіньпін вирішили продовжити реалізовувати ті домовленості, яких було досягнуто раніше по лінії Міноборони.

Ушаков не став уточнювати, чи йдеться про постачання зброї, чи проведення навчань.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати Китай уже цього року. Його під час свого візиту до Москви запросив голова КНР Сі Цзіньпін.

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Китаю із закликом не передавати зброю до Росії.

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